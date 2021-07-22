Бенедиктинский рынок в Вильнюсе планирует расширение

Бенедиктинский рынок в Вильнюсе планирует расширение. Директор рынка Илона Драбавичене сказала, что сейчас покупают находящийся рядом участок земли, на котором построят еще одно здание.

Пристройка будет меньше нынешнего здания.

"Участок небольшой, поэтому планируем здание площадью 800 кв. м, но с муниципалитетом мы еще ничего не согласовывали", – сказала она.

"У нас нет полного ассортимента, не хватает пекарни и еще некоторых акцентов", – прибавила директор.

Драбавичене сказала, что заполнить торговые места в новом здании будет несложно, уже составляется список.

"Многие нынешние клиенты планируют расширение. Мы видим и потребность в таких торговцах, которых у нас пока нет. Есть желающие открыть ресторан, ведем переговоры", – сказала она.

По словам Драбавичене, если все будет проходить без проблем, в начале весны начнется строительство, а открытие запланировано под Новый год, в худшем случае - весной 2023 года.

Такое решение, по ее словам, было принято из-за хороших результатов в 2020 году.

Delfi сообщал, что с мая 2021 года закрылся гастрорынок Uptown Bazaar, не выдержав испытания пандемией.

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