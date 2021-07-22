Миграционный кризис: в Литву поступила гуманитарная помощь из Хорватии

В четверг в Литву поступила гуманитарная помощь из Хорватии, сообщило Министерство внутренних дел.

В посылке – 200 одеял, 200 матрасов, 200 подушек, 200 спальных мешков, 10 зимних палаток, 100 кроватей. Все это будет использовано для расселения мигрантов.

"В последние дни мы получаем помощь от других стран. На сей раз прибыла помощь из Хорватии. Все эти вещи нужны для того, чтобы расселить мигрантов на время процедур рассмотрения прошений об убежище. Я благодарю все страны, которые проявили солидарность с Литвой в этой сложной ситуации", – отметила в пресс-релизе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В конце прошлого года Литва выделила помощь Хорватии, пострадавшей от землетрясения. Тогда из госрезерва было выделено 300 спальных мешков, а правительство выделило 100 тыс. евро финансовой помощи этой стране.

Литва в данный момент сталкивается с ростом потоков незаконной миграции на границе с Беларусью, поэтому в стране объявлена экстремальная ситуация.

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