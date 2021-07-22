Мошенники не останавливаются: ежедневно по 400 клиентов Swedbank сообщают о подозрительных звонках

Мошенники не уходят в летний отпуск и продолжают дурачить клиентов банка. По данным банка Swedbank, ежедневно около 400 клиентов сообщают о звонках мошенников, которые пытаются завладеть подключениями к э-банкингу.

"В последние месяцы телефонные мошенники активно атакуют жителей. Звонящие представляются работниками банка и информируют о якобы нелегальных операциях на счету, о попытке перевести деньги со счета клиента или о заполненной заявке на кредит", − сказала представитель банка Swedbank Жигеда Аугоне.

По ее словам, мошенники практически всегда говорят по-русски, и звонят обычно не из Литвы, нередко, через Viber.

Статьи по теме: Мошенники нашли золотоносную жилу: вот как они действуют сейчас

"Мошенники часто называют человека по имени, указывают другие личные данные, а полученную во время беседы информацию используют очень хитро, говорят, что получили ее из базы данных банка. Видимо, перед звонком они собирают информацию из других источников, включая социальные сети", − сказала эксперт банка, работающая в сфере безопасности. По данным банка, мошенники чаще всего звонят жителям Вильнюса, Клайпеды, Висагинаса, где проживает немало русскоязычных жителей.

"Мошенники убеждают жителей, что они могут лишиться денег или привлечь внимание правоохраны своими подозрительными переводами. Если житель проглатывает такую наживку, мошенники делают следующий шаг – говорят, что они представители службы безопасности банка и говорят, что могут решить возникшую проблему", − сказала Аугоне. Далее, по ее словам, мошенники пытаются получить у клиента данные для подключения к э-банкингу.

Если жители идут на поводу и диктуют мошенникам необходимые коды, то появляется реальная опасность лишиться средств. Представитель банка рекомендует не предоставлять мошенникам никакие данные.

Аугоне напоминает, как можно вычислить мошенников − работника банка никогда сами не звонят клиентам и не просят назвать данные подключения к э-банкингу и другую секретную информацию. Важно знать, что работникам банка не нужно согласие клиента на то, чтобы остановить или отозвать подозрительную операцию.

"Берегите данные подключения к э-банкингу: коды запомните, не записывайте их, никому не передавайте, кодируйте ваши смартфоны, чтобы их не могли открыть другие люди, не спешите вводить идентификационные данные, всегда сначала посмотрите, с чем вы соглашаетесь. Если вы потеряли генератор кодов или смартфон или заметили подозрительные операции на своем счету, немедленно сообщите об этом банку", − подчеркнула специалист Swedbank Аугоне.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!