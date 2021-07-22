Миграционный кризис: за сутки на границе с Беларусью задержано 110 мигрантов

По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 110 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в четверг.

Среди задержанных 92 представились гражданами Ирака или предъявили документы этой страны.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие прошения.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 338 мигрантов – в 29 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 1 307 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 184 гражданина Конго, 123 - Камеруна, 78 - Гвинеи, 74 - Ирана, 72 - Афганистана, 71 - России, 69 - Сирии и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы в Беларусью, ей на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, армия и работники пограничного агентства Frontex, а также эстонские пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

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