Суд приостановил конкурс строительства хранилища на Игналинской АЭС на 70 млн евро

Паневежский окружной суд временно приостановил конкурс строительства поверхностного хранилища радиоактивных отходов с Игналинской ЭАС (ИАЭС).

Суд по просьбе одной из крупнейших строительных компаний в Литве Panevezio statybos trestas (PST) во вторник применил временные меры защиты.

ИАЭС сообщила, что предложение PST было отклонено, поскольку компания не доказала, что соответствует требованиям мер очистки.

На конкурс, объявленный закрываемой и не действующей ИАЭС, поступили три предложения, однако его участники не называются, сообщила станция BNS в январе.

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Конкурс на строительство хранилища является важным с точки зрения национальной безопасности, поэтому его подрядчика будет утверждать правительство. Так пытаются избежать ситуации, когда на конкурсе реализации проектов демонтажа победила германская компания Nukem, ставшая впоследствии компанией, находящейся в управлении "Атомстройпроекта" - дочерней компании российского гиганта атомной энергетики "Росатом".

Отходы будут свозиться туда в течение всего времени демонтажа станции, до 2038 года, и смогут храниться там 300 лет. Хранилище будет оборудовано в Висагинском самоуправлении.

Первый действовавший на ИАЭС российский реактор типа РМБК-1500 отключен в конце 2004 года, второй - в конце 2009 года. Работы по закрытию ИАЭС будут проводиться до 2038 года.

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