Повторные прививки от коронавируса предложат не всем врач назвал 5 групп населения

В Литве все чаще обсуждают вопрос ревакцинации от коронавируса. Этот вопрос поднимали и на заседании совета экспертов при правительстве.

Член совета, старший научный сотрудник Национального онкоинститута Марюс Стрёга сказал Delfi, что ревакцинироваться предложат не всем.

"О массовой ревакцинации пока не говорят. (,,,) Всерьез обсуждают ревакцинацию людей из групп риска", – сказал врач.

По его словам, ревакцинация потребуется людям с глубокой имунносупрессией, то есть всем, у кого из-за болезни или по иным причинам ослаблен иммунитет.

Об обязательной ревакцинации людей из этой группы во вторник в передаче "Утро на Delfi" сказал и врач-гематолог Лаймонас Гришкявичюс.

По его словам, Сантаришкская клиника провела большое исследование и выяснила, что всего у 40% больных болезнями крови из 1000 сформировался эффективный иммунитет после вакцинации от коронавируса.

"К сожалению, у остальных иммунитет слабее. У 40% иммунитет был слабым, а у 20% вообще не сформировался", – рассказал профессор, заметив, что это последствие применяющегося лечения.

Гришкявичюс сказал, что несколько исследований показали, что дополнительная доза вакцины может укрепить иммунитет.

"Поэтому в первую очередь повторно привить надо этих людей одной или даже двумя дозами. Вероятно, у 1/3 или у 50% этих пациентов реакция улучшится: появится больше антител, будет улучшена защита", – сказал медик.

Дальше обсуждают вопрос ревакцинации людей из домов опеки.

"Будет проведено пилотное исследование, чтобы выяснить, какой у них иммунитет сформировался через полгода после вакцинации, ведь этих людей привили одними из первых", – пояснил Стрёга.

Проверят также антитела у врачей, которых прививали первыми. В Сантаришкской клинике уже начато такое исследование.

"Худшим сценарием было бы, если бы снова начали болеть врачи или они стали бы переносчиками болезни. (...) Поэтому говорят и о ревакцинации врачей. Это уже делают в Турции. С сентября прививать врачей собирается и Великобритания, Франция планирует повторно привить врачей старше 50 лет. Люди должны прививаться сознательно, без принуждения", – сказал Стрёга.

Повторно привитьс.

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