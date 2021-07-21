Глава Минздрава Литвы: можно говорить о карантине для непривитых

Можно говорить о том, что карантин в дальнейшем будет действовать для непривитых, говорит министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"Если кто-то хочет говорить о пандемии, видимо, стоит подчеркнуть, что сейчас это не пандемия вообще, а пандемия непривитых. Если кому-то в Литве хочется говорить о статусе карантина или о самом карантине, то тоже давайте начнем с того, что это карантин непривитых", - сказал министр журналистам в среду.

Он отметил, что могут быть изменены условия "паспорта возможностей" в областях торговли, мероприятий, передвижения, а в случае роста заболеваемости с ним будет связано еще больше возможностей.

"Хотите посещать лечебные учреждения, хотите посещать своих близких - у вас есть "паспорт возможностей"? Нет? Мы должны чувствовать ответственность за тех людей, чтобы не распространять вирус и приложить все усилия к созданию общественных благ, - сказал министр. - Это передвижение, участие в мероприятиях - мы понимаем, если в мероприятии участвуют все привитые, это одни возможности для вируса, если есть мероприятие, где участвуют непривитые люди, там другая ситуация".

"В каждом случае эти условия и должны отличаться", - подчеркнул Дулькис.

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