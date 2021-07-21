Литва обменяет вакцины Pfizer на Janssen

Литва подписала соглашение с Норвегией, в котором договорено, что наша страна обменяет имеющиеся у нее вакцины от коронавируса производителя Pfizer на вакцины Janssen, говорит министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"Мы подписали соглашение до конца года производить взаимный обмен - мы будем обмениваться вакцинами, которые являются самыми популярными, и уже на следующей неделе едем забрать 100 тыс. доз вакцин Janssen из Норвегии, а норвежцы приедут забрать вакцины Comirnaty", - сказал А. Дулькис.

По словам А. Дулькиса, графики поставок вакцины Janssen в Литву "сегодня не очень удобны для нас", но эта вакцина из-за одной прививки для полной иммунизации удобна Литве, между тем в Норвегии, по его словам, ситуация противоположная, потому что там особенно популярна вакцина Comirnaty, производимая Pfizer и BioNTech, ее остатки в Литве достаточно большие.

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