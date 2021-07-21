В среду Участковый суд Вильнюсского округа постановил, что бывший советник президента Дали Грибаускайте и бывший советник министра транспорта Рокаса Масюлиса Г. Вайткявичюс полностью оправдан по обвинениям в клевете и нарушении общественного порядка.

Суд постановил оправдать Г. Вайткявичюса как не совершившего действия, имеющие признаки преступления.

BNS напоминает, что в конце октября 2019 правительство выделило 300 тыс. евро дополнительных средств на приведение в порядок дорог Вильнюсского района, хотя это самоуправление не подавало конкретной заявки, не указывало и запрашиваемой суммы. Портал 15min.lt тогда сообщил, что вся эта сумма была направлена на асфальтирование участка улицы, на которой проживает премьер С. Сквернялис.

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Главная комиссия по служебной этике остановила расследование, поскольку не нашла аргументов ни в пользу того, что С. Сквернялис вступил в конфликт частных и общественных интересов, ни против этого.

Асфальт ул. Упес в Вильнюсском районе был разрисован 10 июня прошлого года. На нем были оставлены надписи "дом вора" и "Сквернялис".

Мужчину, разрисовавшего дорожное полотно, на месте задержали сотрудники Департамента охраны руководства и передали его полиции.

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