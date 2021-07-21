По Вильнюсу будут курсировать автобусы для вакцинации от COVID-19

Со среды по Вильнюсу начнут курсировать автобусы, предназначенные для вакцинации населения от COVID-19.

Как сообщил BNS пресс-секретарь мэра Вильнюса Каролис Вайткявичюс, два маршрутных городских автобуса, которые будут мобильными пунктами вакцинации, придут на смену микроавтобусу и смогут обслуживать большее число жителей, ездить в те места города, где жители прививаются менее охотно.

В среду эти автобусы более подробно представит координатор вакцинации Вильнюсского городского самоуправления Кипрас Красаускас.

В столице хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 49,9% жителей.

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