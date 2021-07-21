Специалисты об опасных водителях: это глупое и угрожающее поведение

Водители, которые опасно маневрируют, превышают скорость или пытаются "проучить" других водителей встречаются на дорогах Литвы очень часто. Но такое поведение не только не делает им чести, но и представляет опасность для других участников движения.

Как сказала лектор Университета им. Витаутаса Великого, психолог Лаура Шейбокайте, наиболее частая причина хулиганского вождения – излишняя уверенность в себе.

"Люди склонны оценивать себя лучше, чем они есть, они считают себя лучше других, начинают демонстрировать свои способности на дороге, – рассказала специалист. – Таким людям быстрая, опасная и рискованная езда доставляет массу удовольствия. Когда человеку требуется дополнительный адреналин, которого он не получает в жизни, он садится за руль и пытается получить острые ощущения во время вождения. Однако такие люди обычно не чувствуют ответственности ни за себя, ни за других участников движения, и это уже проблема и опасность".

По словам психолога, кроме фанатиков адреналина, есть еще одна группа водителей – они считают, что хулиганское вождение - демонстрация "крутости", так они самоутверждаются.

"В данном случае водители нарушают правила, поскольку убеждены, что правила существуют не для них. Они считают себя особенными – лучше, умнее, смелее и т.д. Такие водители обычно руководствуются странным представлением, будто правила дорожного движения соблюдают только "слабаки", почти изгои. К сожалению, таких водителей, особенно среди молодежи, очень много", – сказала собеседница.

"Учителя" на дорогах

Несмотря на то, что специалисты отмечают улучшения культуры вождения в Литве, на дорогах все еще можно встретить так называемых "учителей". Это водители, которые пытаются "проучить" тех, кто понимает ПДД не так, как они. Про таких водителей рассказал инструктор Йонас Грибас, который считает, что именно они представляют самую большую опасность на дорогах.

"Правда, сейчас уже реже встречаются водители, которые выходят из своих авто посреди дороги и идут выяснять отношения с другими водителями, однако таких, которые пытаются "поучать" других на дороге, предостаточно. Чаще всего они обгоняют машины и потом начинают резко тормозить перед ними или неадекватно используют сигнал. Такие действия – как минимум глупость, а нередко - опасность для других участников движения", – считает инструктор.

Шейбокайте сказала, что склонность к таким "урокам" связана с тем, что человек пытается любой ценой доказать свою правоту.

"Такие люди всегда чувствуют себя правыми, даже если явно заблуждаются. Желание доказать свою правоту приводит к неадекватным действиям. Озлобленный водитель, в котором клокочут эмоции, пытается выплеснуть все это на дороге, но за чей счет? За счет своего здоровья, здоровья своих близких и даже ни в чем неповинных людей или даже за счет их жизней?" – вопрошает собеседница.

Самоконтроль и уважение к другим участникам движения

Грибас выделяет три основных принципа, которыми должен руководствоваться каждый участник движения, включая водителей.

"Во-первых, соблюдение ПДД. Мы должны понять, что правила придуманы не просто так, а для удобства и безопасности участников движения. Перед тем как сесть за руль, все свои беды, убеждения или проблемы, надо оставить дома и ехать, полностью концентрируясь на процессе. Во-вторых, ответственность. Для ответственного водителя приоритет - безопасность всех участников движения. Это значит, что перед любым маневром или любой не самой разумной мыслью, мы должны оценить все риски и последствия. Ну и последнее – уважение. Не даром говорят – "веди себя с другими так, как хочешь, чтобы вели себя с тобой". Конфликты на дороге могут иметь печальный исход, поэтому их надо избегать. Только взаимоуважение между водителями может обеспечить приятный и безопасный опыт на дороге", – считает инструктор.

На вопрос, как взращивать эти качества, Шейбокайте сказала, что тут важны самоконтроль и воспитание.

"Надо работать над собой. Например, серьезно решить, что с этого дня не буду превышать скорость. Конечно, это должен быть вопрос позиции, но в большинстве случаев это изменяемая категория, поэтому нужно приложить немало усилий. Например, если стараешься не превышать скорость, то для многих это сложно сделать, поскольку ее превышают те, кто едет рядом. Тут важную роль играет воспитание – чем больше водителей будут знать последствия своего поведения, тем быстрее улучшится культура вождения в Литве", – не сомневается собеседница.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Дирекцией автомобильных дорог Литвы.

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