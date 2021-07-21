Включенные огни и сирена: когда надо остановиться, а когда достаточно освободить дорогу

Мы все прекрасно знаем: если видим включенные огни или слышим звуки сирены, обязательно должны пропустить скорую, полицейскую или пожарную машину. Однако, по словам инструктора Каститиса Повилайтиса, не все знают, как вести себя в подобной ситуации. Бывает и так, что невнимательные водители не пропускают спецтранспорт.

В Литве требуется пропускать автомобили с красными и синими огнями (иногда только синими) и специальными сиренами. Чаще всего это автомобили полиции, скорой помощи и пожарной службы. Однако Повилайтис отмечает: в эту категорию входит также военный транспорт, машины службы охраны окружающей среды, ведомств МВД, прокуратуры, ДГБ и Второго департамента оперативной службы, спецсил ЛА и Государственной инспекции автомобильных дорог.

Во всех случаях, когда эти машины едут с включенными огнями и сиренами, водители обязаны их пропускать.

"Раньше водители должны были останавливаться и пропускать машины с сигнальными огнями и/или сиреной, однако в ПДД не осталось слова "или". Значит, сейчас это касается только автомобилей с огнями и сиреной. Если включено что-то одно, то такой автомобиль не получает никакого преимущества", – сказал Повилайтис.

Как правильно пропускать такой транспорт?

По словам Повилайтиса, немало водителей не знает, как правильно вести себя в подобной ситуации. Инструктор обращает внимание на важный момент: на дорогах с двусторонним движением, где есть не более 4 полос, должны останавливаться машины, едущие в обоих направлениях.

"Водители часто этого не знают и едут, а ведь они обязаны остановиться. Дело в том, что это правило распространяется и на транспорт, который едет навстречу. Когда пропускаешь такой транспорт, надо остановиться как можно ближе к правому краю дороги, а если есть такая возможность - у обочины", – сказал собеседник.

Если машины едут по дороге с разделительной полосой, останавливаться должны только те машины, которые едут в том же направлении.

"Это значит, что если по какой-то причине автомобиль с включенными огнями и сиреной вынужден пересечь разделительную полосу и ехать по встречной полосе, то машины там должны остановиться и пропустить его", – напоминает инструктор.

Если на дороге с двусторонним движением больше 4 полос, то не должны останавливаться машины, которые едут в обоих направлениях. "Единственное условие – дать дорогу, держаться как можно ближе к правому краю дороги", – сказал Повилайтис.

Исключение из правил

Хотя в ПДД ясно сказано, что, пропуская такие автомобили, надо держаться правого края дороги, Повилайтис сказал, что иногда бывают исключения, когда решение надо принимать инстинктивно.

"Бывает так, что на узкой дороге с двумя полосами, ведущими в том же направлении, автомобили, съезжая вправо только осложняют проезд. Поэтому иногда бывает логичнее едущему по второй полосе автомобилю уйти влево, – сказал инструктор и заметил, что такая практика уже действует в некоторых странах. – Это называется "принцип елочки". Машины из второй полосы уходят влево, а из первой - вправо. Так появляется для проезда промежуток посередине".

Но собеседник предупреждает: во всех случаях водители должны руководствоваться ПДД, следить за траекторией движения других транспортных средств, прислушиваться к сигналам, которые посылает полицейский или другой автомобиль. Если в этом будет необходимость, то водителям укажут, в какую сторону съехать, чтобы освободить путь.

Вызовы, с которыми сталкиваются водители спецтранспорта

Повилайтис сказал, что водители спецтранспорта говорят, что самая большая проблема - запоздалая реакция других водителей.

"Чаще всего причиной этого является громкая музыка, которая перебивает сирену, а также невнимательность - не использование зеркал для наблюдения за ситуацией на дороге. Все это не дает хорошо оценить ситуацию и своевременно реагировать на нее", – сказал инструктор.

Такие водители, которые не сразу замечают спецтранспорт, не только осложняют проезд, но и могут представлять серьезную опасность для других участников движения.

"Например, водитель полицейского, пожарного авто или кареты скорой помощи видит, что появился зазор, через который можно проехать, но неожиданно водитель, который поздно реагирует, едет в этот зазор, блокирует путь, создает аварийную ситуацию и даже ДТП, – сказал инструктор. – Нечасто, но бывают и такие ситуации, когда водители намеренно не пропускают спецтранспорт. Водители должны понять, что каждая минута и даже секунда для спецтранспорта - на вес золота, ведь от этого зависят жизни людей. Водителям, которые не пропускают спецтранспорт, следует подумать, что будет, если такая карета скорой будет ехать к вам, вашим близким или друзьям или кому-то из ваших близких потребуется помощь пожарных?"

Информация подготовлена при сотрудничестве с Дирекцией автомобильных дорог Литвы.

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