Муниципалитеты начинают вакцинацию мигрантов, привиться придется и уже привитым "Спутником"

Нелегальные мигранты, которых поселили в деревне Видяняй (Варенский район) от коронавируса были привиты на прошлой неделе. Всего привиты 142 человека. Было решено, что мигрантов привьют и в других муниципалитетах.

В Видяняй привиты в основном выходцы из Африки.

"Не нужны специальные обязательства, разрешения, дан зеленый свет" сказал ЛНК глава Ассоциации муниципалитетов Миндаугас Синкявичюс.

Мигрантов будут сразу же тестировать и прививать, не дожидаясь окончания срока изоляции.

"Согласно нынешним законам, изоляция обязательна, лица, находящиеся в изоляции, не могут покидать место изоляции. Поэтому наши специалисты будут выезжать на место изоляции", – сказал представитель Минздрава Лукас Галкус.

"Если ждать окончания срока изоляции, (...) то можно получить очаг коронавируса", – сказал Синкявичюс.

"Я думаю, надо обязательно прививать и обеспечить безопасность, чтобы нелегальные мигранты, которые временно находятся в нашей стране, были привиты или регулярно сдавали тесты на коронавирус", – сказала мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене.

По словам мэра Варенского района Альгиса Кашеты, мигранты охотно прививались, сложно было только разъяснить весь процесс на доступном им языке.

"Мы выявили лидеров, которые говорят по-русски или по-английски, чтобы они передали информацию другим", – сказал мэр.

Есть проблема с регистрацией привитых мигрантов, ведь у них нет никаких документов.

"Это отнимает много времени. Приходится полагаться на информацию СОГГ и полиции – ведь те, у кого нет документов, все же представляются каким-то именем", – сказал Кашета.

В самом Шальчининкском районе процесс вакцинации протекает медленно, однако представитель муниципалитета сказал, что им может не хватить специалистов для вакцинации мигрантов.

"Ресурсы есть, но надо понимать, что это дополнительное бремя на работающих врачей", – сказал заместитель главы администрации Гжегож Юрго.

Центры вакцинации сами решают, какой вакциной прививать мигрантов.

Среди мигрантов есть те, кто в Беларуси привился "Спутником", но исключения для них не будет – их привьют имеющейся в Литве вакциной. Несовершеннолетних будут прививать вакциной Pfizer.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!