Организаторы "Марша в защиту семей" проведут еще одну акцию протеста

Экс-учитель Астра-Геновайте Астраускайте в субботу организует еще одну акцию протеста (женщина "прославилась" тем, что облила краской макет "Холма свободы" на Лукишкской площади).

В описании мероприятия в Facebook сказано, что к этой акции присоединяется и Литовский союз семей, который провел "Марш в защиту семей". В мероприятии планируют принять участие около 100 человек. На этот раз будут протестовать против карантинных ограничений, обязательной вакцинации и тестирования.

"Стоп репрессиям правительства Шимоните против жителей Литвы!" - так называется митинг. Кроме того, его участники намерены требовать отставки мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

Мероприятие охарактеризовано как "Всемирная акция сопротивления". Ее участники намерены провести шествие от Кафедральной площади в Вильнюсе, через здание правительства к парламенту. По мнению участников акции, власти распространяют пропаганду, связанную с пандемией COVID-19 и таким образом попирают Констируцию.

"Говорю я, скажи и ты, тело моих детей и близки НЕПРИКОСНОВЕННО! Хватит пропаганды, лжи, запугиваний вирусами, карантинов, полиции, армии и тысячных штрафов. Хватит насмехаться над нами, хватит попирать Конституцию Литвы!", – сказано в описании митинга.

Как в мае, так и сейчас участники митинга намерены требовать отставки правительства и мэра Вильнюса за репрессии в отношении отказывающихся от вакцинации жителей.

"Пусть в эксперименте участвуют, тестируются и прививаются только добровольцы, а этому правительству и мэру Вильнюса за насилие и репрессии (создания насильственных условий для тестирования и вакцинации, назначение штрафов, обещания отстранить от работы или уволить) уже пора уйти В ОТСТАВКУ, пока их не отправили в отставку люди", – требуют организаторы.

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