Предприниматель: бизнесу нужно больше работников из третьих стран

Литовскому бизнесу не хватает работников, поэтому бизнес просит разрешить ему ввести больше работников из третьих стран. Этот вопрос Литовский совет бизнеса во вторник обсудил с премьер-министром Ингридой Шимоните.

По словам члена совета, президента Литовской конфедерации промышленников Видмантаса Янулявичюса, больше всего обсуждали вопрос миграции и нехватку работников.

"Больше всего дискуссий посвятили нехватке работников, у нас 54 000 вакансий при 112 000 безработных, 68 000 из которых - структурные, т.е. те, которые много лет не находят работу. Мы говорили об условиях оплаты побуждениях к переквалификации", – сказал предприниматель.

"Окончательное решение принято не было, мы ищем баланс, конечно, премьеру сложно принять решение о ввозе работников из третьих стран, когда у нас такая безработица. Мы больше концентрировались на том, в чем кроется эта проблема, почему у нас так много людей долго не находит работу, конечно, есть и тень", – сказал он.

По словам Янулявичюса, речь шла о переквалификации безработных, если их специальности на тынке неактуальны. Он сказал, что с премьером будут совещаться по этим вопросам каждый квартал.

"Встретимся в сентябре, тогда мы подготовим предложения относительно мигрантов", - сказал бизнесмен.

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