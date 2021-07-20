На части территории Литвы зафиксирован еще один знойный период

В Литве в июле на одной части территории зафиксирован еще один знойный период (третий за лето).

Это стихийное метеорологическое явление 12–18 июля было зарегистрировано на большей части территории страны (за исключением взморья, Биржай и Пренай) и длилось 3–7 дней.

Напомним, что зной регистрируют, когда температура достигает или превышает 30°C в течение 3 и более суток подряд. На большей части территории Литвы зной стоял с 7 июля, 11 пришла холодная масса воздуха, и температура не поднялась до 30°C, поэтому фиксируют два периода зноя.

Однако в Восточной Литве и в Кельме 11 июля температура превысила 30°C, поэтому там зной держался с 7–8 июля по 18 июля.

На большей части Литвы зной держался 6–11 дней. В Утене он длился 11 дней, в Зарасай и Швенченисе – по 10 дней, в Кельме – 9 дней. Это был самый продолжительный период зноя за все время наблюдения за погодой!

В Литве только несколько раз зной длился 11 дней и больше.

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