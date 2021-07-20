Предупреждение: в одном из литовских озер можно заразиться церкариозом

В жаркие дни жители Литвы спешили к водоемам. Однако выяснилось, что в некоторых озерах купаться было опасно. В субботу работники Метеляйского регионального парка получили сообщение о том, что у некоторых отдыхавших у озера Дуся появилась сыпь, и начало чесаться тело.

"У нас есть данные, что у людей, которые купались в озере Дуся у места, где на воду спускают лодки и находится кемпинг, появился дерматит, начало чесаться тело.

Мы считаем, что это последствие заражения церкариозом (шистосоматидным дерматитом, или "зудом купальщиков"). Просим отозваться людей, которые купались в озере Дуся, указать, где вы именно купались, и как себя чувствуете.

Мы не получали данные о дерматите у центра посетителей уже 3 недели. Вода в озере Дуся в субботу была очень теплой - 25 градусов", – сообщалось на фейсбуке.

Отдыхающие стали делиться своими симптомами и фотографиями.

"18 июля мы купались так, где лилия, на берегу Дуси. Наутро появилась сыпь, но только у малолетнего ребенка", – писала одна женщина.

Foto: Asmeninins albumas

"Мы были 3 июля. Купались за зданием дирекции, около кемпингов. Знаете, нас разочаровало - берег зарос крапивой, мы туда ездим уже 10 лет, всегда было чисто. После купания у всех членов семьи второй год подряд появляется сыпь", – писала другая женщина.

Foto: Asmeninins albumas

Еще одна женщина указала, что с ребенком купалась там 14 и 15 июля: "Сейчас мы оба чешемся, это что-то страшное. Все тело покрыто сыпью и очень чешется".

Церкариоз или так называемый "зуд купальщиков" - кожное заболевание, которое вызывают личинки гельминтов-церкарий. Болезнь передается от диких уток. Церкариоз не опасен для жизни, а неприятные симптомы проходят уже через несколько дней, сразу после гибели личинок в человеческом организме.

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