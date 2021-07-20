Темпы вакцинации от коронавируса в Вильнюсе снизились в четыре раза

Темпы вакцинации от коронавируса в Вильнюсе снизились в 4 раза, поэтому закрывается самый большой центра вакцинации в стране, оборудованный в выставочном центре Litexpo. Чтобы привлечь жителей, муниципалитет планирует доставлять вакцину практически под двери, сообщают журналисты ЛНК.

Журналисты ездили в Litexpo. Пока там есть прививающиеся, но в основном это те, кто прививается второй дозой.

"Пришла на повторную прививку, как положено", – сказала женщина.

"Вторая уже. Первую сделал в Шешкине, три месяца назад", – сказал мужчина.

Только несколько человек пришли прививаться первой дозой вакцины от COVID-19.

"Увидели, что большинство прививается, решили и сами привиться", – пояснил один мужчина.

Женщина, которая привилась первой дозой, сказала, что она работает учителем.

"Я учитель. Надеюсь, что с 1 сентября мы выйдем на работу, что не будет удаленки", – сказала она.

Минздрав отмечает, что темпы вакцинации значительно снизились за последние три недели.

"Больше не замедляется. Каждую неделю первой дозой прививаем в среднем 25 000 человек. Хотелось бы, чтобы прививающихся было больше", – сказала вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.

Из-за снижения темпов вакцинации 20 июля выльют еще 4000 доз Moderna, поскольку истек срок годности вакцины. Такого количества вакцины не потребовалось ни Вильнюсу, ни другим муниципалитетам.

"Я знаю, что другие муниципалитеты наперед отказываются от новых поставок вакцины, поскольку не уверены, что придет столько людей и не хотят оказаться в подобной ситуации. Мы общаемся с другими муниципалитетами – к сожалению, там ситуация такая же или еще хуже. Мы получили эту вакцину, хотя ее не просили", – сказал понедельник мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Симонайтите сказала, что Минздрав просит муниципалитеты сообщать, если истекает срок годности вакцины.

"Бывает такое, но мы сотрудничаем с муниципалитетами, просим, чтобы они заранее нас информировали, тогда мы можем организовать перераспределение вакцины", – сказала вице-министр.

Шимашюс убежден, что от 4 волны спасет лишь вакцинация. Мэр считает, что темпы вакцинации не изменятся, пока можно бесплатно тестироваться. Мэр сказал, что для получения возможности уехать за границу стало тестироваться больше людей - их количество выросло со 100 до 800 в день.

"Это плюс 700 человек, можно предположить, что 500 из них привились бы, если бы тестирование было платным. Я призываю отозвать этот порядок и дать понять, что сейчас не тестирование является средством борьбы с ковидом. Люди для этого открыли вакцину", – сказал Шимашюс.

С тем, что действующий порядок надо менять, согласилась и премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Что касается платы за тесты - это не новая идея. Я неделю назад уже говорила, что по крайней мере добровольное тестирование для посещения мероприятий, должно стать платным, (…) чтобы оно не было альтернативой вакцине. Поскольку прямо скажу, что государству это обходится дороже, чем вакцинация", – сказала она.

Чтобы лентяям или невладеющим информацией было бы легче определиться, вакцину привезут почти к двери – в Вильнюсе курсируют мобильные автобусы с вакциной. Они ездят туда, где собирается много людей.

"Мы видим, где много непривитых, туда и едем. Мы ездим к крупным компаниям, где есть желающие привиться. Мы также ездим в те районы, где меньше привитых. Сейчас мы запускаем большой автобус", – сказал Шимашюс.

По словам мэра, такие автобусы оправдали себя и там, где люди прививались очень вяло – в Новой Вильне.

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