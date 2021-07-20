Жителей Вильнюса от жары могли бы спасти деревья, но их в городе недостаточно

В последнее время вопрос сохранения деревьев в столице Литвы становится все более актуальным. Активные члены общества объединяются в группы в социальных сетях и исследуют проекты муниципалитета, а во время тропической жары они делились информацией о том, какую пользу приносят жителям деревья. Портал Delfi интересовался, на самом ли деле деревья в жару могут помочь жителям, и какова ситуация в столице Литвы.

На вопросы журналиста согласился ответить сертифицированный Society of Arboriculture арбористмАрнас Швельникас.

Он заверил, что жара напрямую связана с деревьями – деревья могут защитить людей от зноя. Если вырубить все деревья, температура поднимется на 10 градусов и даже больше.

"Если сравнить прогулку по Ратушной площади, где нет деревьев, и по аллее, мы сразу бы поняли, где дышится легче. В тени деревьев температура на несколько градусов меньше", – пояснил специалист, заметив, что деревья испаряют накопленную влагу, охлаждая воздух. Правда, этот процесс останавливается, если дерево не поливают, если ему не хватает влаги. В таких случаях листья деревьев "сгорают".

Неправительственная организация Planet SOS в Facebook поделилась иллюстрацией, которая показывает, насколько важны деревья.

Iliustracija Foto: Facebook

Арборист признал, что в Вильнюсе деревьев слишком мало. "Я думаю, в столице их могло бы быть больше, особенно в новых районах. По правилам, около коммерческих зданий должно быть 10-30% зеленых насаждений. К сожалению, чаще выбирают минимальный вариант озеленения", – сказал Швельникас.

Собеседник сказал, что не толко деревья, но и, например, высокая трава в жару охлаждает, дает тень у земли. Это должно объяснить людям, почему в последнее время решают не косить траву.

"Стоит повторить - лучше всего с жарой борются не с помощью мороженого и кондиционеров, а с помощью высоких деревьев и высокой травы. Расширение площадей, закатанных под асфальт или плитку, и посадки деревьев с небольшими кронами не помогут в борьбе с жарой и проблемой загрязнения воздуха в городах. Пора это понять", – сказано в фейсбуке.

Швельникас сказал, что растения от жары спасают и здания и привел в пример обросшие вьющимися растениями здания.

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