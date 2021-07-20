Коронавирус в Литве: 101 новый случай, никто не умер

За минувшие сутки в стране был выявлен 101 новый случай коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил во вторник Департамент статистики.

Новых случаев смертей от коронавируса не фиксируется уже пятый день подряд.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 34,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 1,2%.

За минувшие сутки было сделано 5989 молекулярных (ПЦР) и 4189 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 914 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 894.

От коронавируса в Литве скончались 4404 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8998 смертей.

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