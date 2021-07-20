Под Ретавасом перевернулся BMW, пьяные пассажиры не помнят, кто управлял авто

19 июля, в 21.32 ч., поступило сообщение о том, что в деревне Бубенай (Ретавский муниципалитет), с дороги съехал BMW, сообщает полиция.

Когда на место происшествия приехала полиция, обнаружила троих пьяных молодых людей, никто из них не мог сказать, кто управлял автомобилем.

Молодой человек 1981 г.р. с виду пьяный отказался от проверки на трезвость, молодой человек 2000 г.р. также был пьян - 1,97 промилле, второй молодой человек того же возраста также был пьян – 1,77 промилле.

Начато расследование.

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