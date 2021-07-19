Лукашенко решил поторговаться: не душите нас санкциями, тогда поможем с мигрантами

В Литве действуют преступные группировки, которые и занимаются переправкой нелегальных мигрантов. Беларусь готова оказать помощь в борьбе с ними, но "не бесплатно". Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia, сообщает Tut.by/zerkalo.io.

Отрывок опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

— Если они хотят скрыть истину, литовцы, поляки, немцы или французы, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться с этой нелегальной миграцией и ввести ее в нормальное русло, то пусть начинают с себя. Мы группировки людей преступного характера в Литве видим. А почему они этого не видят? Как только они ликвидируют в Литве группировки эти, которые привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году, единицы будут, — заявил Лукашенко в ответ на вопрос о том, причастна ли Беларусь к росту нелегальной миграции в Европу.

По его словам, Беларусь готова оказать помощь в этой борьбе, "но не безвозмездно".

— И еще один аргумент: они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моего народа. Я — президент этого народа, я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа определенные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере, это странно.

Лукашенко добавил, что работа на границе стоит огромных денег.

— Если вы хотите, чтобы мы вам помогали, вы не набрасывайте нам на шею петлю, — подытожил он.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 000 мигрантов – в 26 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки. Литовские должностные лица подозревают, что выросшие потоки мигрантов являются организованной белорусским режимом акцией против Литвы. Напряжение между Минском и Вильнюсом выросло в прошлом году после спорных президентских выборов.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 1098 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 179 граждан Конго, 121 - Камеруна, 78 - Гвинеи, 76 - Ирана, по 69 - Сирии и Афганистана, 68 -России и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов. Из-за заметно выросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

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