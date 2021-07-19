Litgrid: цена на электроэнергию в Литве достигла высшей точки за период с 2015 года

Средняя оптовая рыночная цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 6,6% и достигла высшей точки за период с 2015 года, сообщил оператор электропередающей системы Litgrid.

12-18 июля электроэнергия в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool стоила 96,2 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия дорожала и стоила столько же, сколько в Литве. В Эстонии подорожание было менее значительным - на 4% до 87,6 евро за мегаватт-час.

Директор стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс говорит, что с ростом потребления электроэнергии повышалась и средняя недельная цена, так как снижение солнечной и ветряной выработки компенсировалось увеличением выработки на теплоэлектростанциях в Литве.

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе выросло на 6% до 234 гигаватт-часов, а выработка выросла на 26% до 83 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 35% потребления электроэнергии в стране.

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