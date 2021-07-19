Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские военные самолеты

Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на минувшей неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.

Во вторник самолеты НАТО сопроводили и идентифицировали российский военный самолет, летевший в международной воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России. Транспондер самолета был включен, у самолета был план полета, он поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.

В среду истребители Альянса сопроводили и идентифицировали российский военный самолет, летевший с материковой части России в Калининградскую область. Самолет летел с включенным транспондером, у него был план полета, он поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.

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В четверг истребители сопроводили российский самолет, летевший в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России. В тот же день натовские самолеты сопроводили самолет, летевший с материковой части России в Калининградскую область.

Оба самолета летели с отключенным транспондером, у них были планы полета, они поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

В субботу самолеты Альянса сопроводили и идентифицировали военный самолет, летевший в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область. В тот же день был сопровожден российский военный самолет, летевший в противоположном направлении.

Самолеты летели с отключенными транспондерами, у них не было планов полета, они поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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