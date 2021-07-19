У здания МВД Литвы прошла акция протеста против расселения мигрантов в Девенишкес

До двадцати человек в понедельник протестовали у здания Министерства внутренних дел Литвы против планов поселить в бывшей Школе технологий и бизнеса в Девенишкес, что в Шальчининкском районе Литвы, нелегальных мигрантов.

"Прежде всего, мы боимся близости. Мы понимаем, что этих людей где-то нужно поселить, обеспечить, но есть и вопрос безопасной дистанции, чтобы должностные лица, которые обещают нам охрану, имели время для реакции", – сказала журналистам в понедельник представитель общественности Девенишкес, 62-летняя Люба Поляк.

У протестующих в руках были плакаты с лозунгами "Услышьте жителей Девенишкес!", "Нет нарушению прав жителей Девенишкес!", "Нас заботит безопасность".

"Сейчас рядом с нами поселят 500 человек. Даже если они будут просто говорить, мы будем слышать шум. А если они будут шуметь не только днем?" – сказала Л. Поляк. Она добавила, что о расселении мигрантов люди узнали из СМИ.

Женщина добавила, что если не удастся договориться, то планируется обращение в суд, общественность ищет адвоката.

Позднее с участниками акции протеста обещала встретиться глава МДВ Агне Билотайте. Она сказала, что понимает опасения людей, но отметила, что выбор мест для расселения был очень скуден.

"Нам предложили список, он был не очень большой, не все здания отвечали критериям. Эти помещения нам подошли больше всего", – сказала министр.

Она добавила, что мигрантов поселят в школе только после возведения заграждения, возможно будут установлены системы наблюдения.

Участники протеста также держали в руках листы, на которых были написаны слова министра о том, что мигрантов не будут селить рядом с населенными пунктами. Об этом она говорила в начале июля.

На вопрос о том, отрекается ли она от этих слов, А. Билотайте ответила, что "в Литве не найти таких мест, где совершенно не будет людей, где никто не будет жить".

Министр также пояснила, что рассматриваются и другие варианты расселения, однако все будет зависеть от потоков нелегальных мигрантов. Она также попросила жителей о понимании, солидарности, поскольку раскол выгоден только минскому режиму.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 000 мигрантов – в 26 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки.

Только в июле пограничники задержали 1435 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 1098 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 179 граждан Конго, 121 - Камеруна, 78 - Гвинеи, 76 - Ирана, по 69 - Сирии и Афганистана, 68 -России и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

Из-за заметно выросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

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