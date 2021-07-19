Министр ВД договорилась с главой Frontex об увеличении мощностей на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Агне Билотайте на встрече с исполнительным директором Европейского агентства пограничной и береговой охраны Фабрисом Лежери договорилась об увеличении мощностей на внешней границе ЕС в Литве.

"Десятого июля Литва попросила у Frontex силы быстрого реагирования, 60 должностных лиц, четыре команды с переводчиками для опросов, 30 автомобилей, два вертолета и термовизоры. В данный момент в Литве уже патрулируют около 20 должностных лиц агентства и 14 автомобилей, это послание о том, что Литва не одинока", – заявила А. Билотайте на пресс-конференции в понедельник.

Глава Frontex отметил, что находится в Литве, чтобы увидеть, как идет дислокация помощи у внешней границы ЕС.

"Потоки нелегальных мигрантов из Беларуси начали расти несколько недель назад, и достигли пика в конце июня-начале июля. Это момент, когда руководство Литвы и Frontex пришли к выводу, что ситуацию уже невозможно решать без оказания срочной пограничной помощи. Это значит, что мы сейчас дислоцируем свои силы", – заявил на пресс-конференции Ф. Лежери.

Глава Frontex отметил, что Литве также оказывается помощь переводчиками, экспертами, он обещал помощь и в установлении личностей мигрантов, проведении проверки, возращении мигрантов в их страны.

Во время встреч, состоявшихся на прошлой неделе в Словении, было достигнуто соглашение о том, что будет активирован механизм оказания срочной приграничной помощи.

"Одна из основных целей моего визита – увидеть истинную ситуацию и оценить, какая помощь нужна Литве. Мы понимаем, что страна испытывает последствия нелегальной миграции. Мы, в свою очередь, можем предоставить экспертную помощь по вопросам миграции и возвращения мигрантов. Мы здесь для того, чтобы помочь вам в этой нелегкой ситуации и проявить солидарность с вами", – сказал глава Frontex Ф. Лежери.

В данный момент границу Литвы вместе с сотрудниками Службы охраны госграницы охраняют 26 сотрудников Frontex, в целом планируется, что их прибудет 60. В Литву, Польшу и Латвию планируется направить до 200 человек.

"Как упоминалось, в Литву в ближайшее время прибудут 60 экспертов мониторинга границы, которые будут помогать Службе охраны границы обеспечивать наблюдение за границей, мы также говорили о возможностях организации опросов нелегальных мигрантов, здесь точно могли бы помочь эксперты ЕС, и это позволит нам собрать дополнительную информацию, которая позднее помогла бы нам организовать возврат этих лиц", – заявил на пресс-конференции командующий Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любасевас.

МВД сообщило, что также с Европейским бюро поддержки убежища был подписан план мер помощи для Литвы. В ближайшее время в Литву должны прибыть эксперты по миграции и переводчики, которые помогут специалистам Департамента миграции быстрее рассматривать прошения о предоставлении убежища, общаться с мигрантами и вести переговоры об их возвращении в страну происхождения.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон пообещала 10-12 млн евро финансовой помощи из Фонда убежища, миграции и интеграции, которая должен поступить в Литву уже в августе.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 000 мигрантов – в 26 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки.

Только в июле пограничники задержали 1435 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 1098 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 179 граждан Конго, 121 - Камеруна, 78 - Гвинеи, 76 - Ирана, по 69 - Сирии и Афганистана, 68 - России и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

Из-за заметно выросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

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