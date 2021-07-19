С понедельника привиться вакциной Janssen без регистрации можно в Клайпеде, а в выходные - в Паланге

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Vakcinos nuo koronaviruso Foto: Shutterstock

Мобильная команда Национального центра крови продолжает свои поездки по Литве. С 19 июля каждый понедельник и вторник без предварительной регистрации можно привиться от коронавируса вакциной Janssen в Клайпеде, а в субботу и в воскресенье – в Паланге.

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