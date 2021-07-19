У мэра Вильнюса не осталось иллюзий: осенью будет четвертая волна коронавируса призывает не оплачивать тесты непривитым

Надвигается четвертая волна коронавируса, однако в Вильнюсе поток желающих привиться иссяк. В столице планируют закрытие центра вакцинации в Litexpo.

"Осенью неизбежно придет четвертая волна, было бы неоправданным, если бы пришли к ней как к прежним, ведь сейчас ситуация совершенно изменилась", - сказал Шимашюс, напомнив, что перед первой ничего не было - ни масок, ни антисептика, ни респираторов.

"Во время второй и третьей волны актуальным было тестирование. Во время третьей волны появилась вакцина, но сначала она была только для тех, кто был на передовой: врачей, медсестер, для ограниченного количества людей", - заметил мэр.

Он напомнил, что сейчас ситуация иная. "Вакцин достаточно. Тестирование остается актуальным, но только в ограниченных случаях. (…) Перед четвертой волной у нас полно вакцины, но нет желающих прививаться", - сказал Шимашюс.

Он напомнил, что Вильнюс - лидер в вопросе вакцинации, в городе привито больше 50% жителей.

"Но проблема серьезная, если в мае мы прививали по 10 000 в день, то сейчас не больше 2500, а 60% из них - получают вторую дозу. На первую прививку приходит немного людей", - сказал Шимашюс.

Мэр сказал, что в городе готовятся к четвертой волне. "Очевидно, что учебный процесс и все остальное, должны сохраниться", - продолжил он.

Шимашюс рассказал, что с августа закрывается центр вакцинации в Litexpo. Останется центр вакцинации в центре города, а также автобус и микроавтобусы у торговых центров. Надеются, что с их помощью удастся достучаться до людей.

"Будут прививать в аптеках, поликлиниках, будут мобильные автобусы и прочее. Мы возвращаемся к тому, что было раньше. Очевидно - массовая волна вакцинации прошла", - сказал Шимашюс.

Мэр призывает власти пересмотреть порядок и сделать так, чтобы непривившиеся сдавали тесты за свой счет.

"Во-первых, надо прекратить спонсировать безответственность. Я могу привести пример, несколько недель назад разрешили выезжать за границу не только привитым, но и сдавшим тест. И тесты они могли сдавать бесплатно, а ведь это 70 евро за тест - это деньги налогоплательщиков. У нас сразу количество сдающих тесты выросло со 100 до 800 в день", - сказал Шимашюс.

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