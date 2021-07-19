Морской музей сегодня утром выпустил на волю первых выздоровевших тюленей

В понедельник утром в море выпустили первых семь выздоровевших детенышей тюленя. Минувшей весной в Морской музей попали 17 больных и ослабевших малышей.

"Зима была холодной, поэтому самки приводили детенышей на льду, но такое большое количество ослабевших малышей, оставшихся без мам, может быт сигналом нехватки пищи", – сказал биолог музея Арунас Грушас.

Малыши подросли и окрепли, семеро из них уже весят 40 кг, а некоторые - почти 60 кг. Грушас сказал, что такие тюлени уже смогут позаботиться о себе сами. Весной малыши весили всего 13 кг (это вес новорожденных малышей). У них были разные болезни, поэтому детенышей лечили антибиотиками и избавили от паразитов. Потом работники музея научили их самостоятельно кормиться.

19 июля на волю выпустили Забову, Унараву, Гастинчуса, Ишкадникаса, Унчакаса, Цукерку и Гузикаса - имена малышам дали дети из Аикштайтии. Оставшихся малышей выпустят в конце лета или в начале осени, когда они окончательно окрепнут.

В этом году малышей в первый раз отпустили на волю в открытом море, поскольку у берега много людей и стоят рыболовные сети.

Тюлени на побережье Литвы детенышей не приводят и постоянно не живут. Ближайшии их колонии находятся на острове Сааремаа, в Рижском заливе, в Ботническом и в Гданьском заливах.

За 30 лет в Морском музее выходили больше 100 детенышей тюленей. Тех тюленей которые могли жить самостоятельно, выпустили на волю, остальных передали зоопаркам.

В этом году компания Lidl представила инициативу "Дай пять детенышу тюленя". По 0,05 евро с каждого проданного специального пакета Lidl с изображением тюленя передают на строительство реабилитационного центра для тюленей, который строят рядом с Морским музеем. Балтийский подвид серого тюленя (Halichoerus grypus macrorhychus) – редкий и исчезающий вид, внесенный в Красные книги Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции и России. Эти тюлени живут в Балтийском море уже 10 000 лет.

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Ruoniukai Foto: Organizacijos nuotr.

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