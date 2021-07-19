В Клайпеде появится карта жителя города

Клайпедское городское самоуправление сообщило о подготовке Карта клайпедчанина, которая будет обеспечивать лучшие условия для пользования услугами действующих в портовом городе учреждений.

"Уже сегодня мы можем сказать, что это будет карта лояльности в Клайпеде, которая предоставляет горожанам дополнительные скидки при посещении музеев, концертов, при пользовании различными услугами, предлагаемыми в городе", – отметил мэр портового города Витаутас Грубляускас.

"Мы призываем и бизнес присоединиться к этой идее – их предложения также будут интегрированы в Карту клайпедчанина", – сказал он.

В концепции предусматривается, что Карту клайпедчанина смогут получить совершеннолетние граждане, декларировавшие проживание в портовом городе.

Скидки будут предлагать как муниципальные учреждения, так и частный бизнес. Уже сейчас некоторые учреждения планируют, что смогут предоставлять скидку в размере 25%, а для пожилых людей – в 50% на билеты в музеи, на концерты, мероприятия, а также скидку в 50% на годовой билет на общественный транспорт.

Планируется, что карта будет как физической, так и виртуальной в виде мобильного приложения, она будет бесплатной.

Ее планируется внедрить до конца осени.

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