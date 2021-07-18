Во многих районах Литвы идут дожди, а на взморье стоит отличная погода

В минувшую субботу на востоке Литвы прошли ливневые дожди, в Паланге же не выпало ни капли. Отдыхающие на литовском взморье радуются летнему теплу и солнцу.

Часть отдыхающих следит за проходящими автогонками, но в целом жизнь на курорте течет в привычном русле.

Отдыхающие у моря и представить себе не могли, что вильнюсские улицы затоплены, ливни прошли и в других городах. Но на Западе страны не было осадков.

На будущей неделе синоптики прогнозируют менее жаркую погоду, воздух будет прогреваться не более чем до 30 градусов тепла.

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