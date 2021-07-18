Начато расследование.
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17 июля, около 7 ч., в больницу был доставлен нетрезвый (1,59 промилле) мужчина (1965 г.р.), который сказал, что 16 июля, в 14 ч., в Каунасе, на проспекте им. Короля Миндаугаса, около пешеходного моста, его избили и подожгли неизвестные люди.
Начато расследование.
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