Начато выяснение обстоятельств смерти.
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Департамент полиции сообщает, что 16 июля, в 18.50 ч., в Рукле (Йонавский район), было обнаружено тело военного Литовского союза стрелков без внешних следов насилия.
Начато выяснение обстоятельств смерти.
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