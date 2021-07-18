Сохраненные колонны Дворца профсоюзов обрели вторую жизнь

Когда в столице Литвы сносили Дворец профсоюзов, многие возмущались, но спокойно смотрели на клубы пыли. А архитекторы Она Лозурайтите и Пятрас Ишора с командой (студия Išora x Lozuraitytė) поняли, что надо быстро действовать, чтобы хотя бы что-то сохранить. Они сделали из декорированных искусственным красным мрамором колонн скамьи для нового общественного пространства Sodas 2123 (ул. Витебско, 23).

"Это наша с Пятрасом Ишорой практика. Мы создаем много проектов. Пустая роскошь в архитектуре, которой по инерции наслаждаются все – давно не интересна. Интересны экологические и идейные моменты в архитектуре. Из-за улучшения экономической ситуации в стране много строят. Конкретный случай с Дворцом профсоюзов показал нам, что параллельно такой прогресс сметает и все старое наследие города, бездумно сметают и те слои, где видны интересные наработки предыдущих поколений", – сказала Лозурайтите.

"Очень жаль и болит сердце когда видишь, сколько истории и городских идей превращается в археологию и оказывается на свалке. Почему? Возможно, потому что нет прецедентов, которые показали бы, что материалы, которые не выполняют свои первоначальные функции, могут в дальнейшем "жить" в иной форме", – продолжила она, заметив, что это способствует сохранению памяти.

"В определенном смысле мы наблюдаем эрозию памяти. Очищаются городские архивы... Жаль, ведь они обладают определенным зарядом", – сожалела архитектор.

Когда они наблюдали снос Дворца профсоюзов, осознали себя как свидетелей рассказов об этом месте.

"Как много значимых для города мероприятий там проходило! Те же концерты Владимира Тарасова. Говорят, что люди стояли в очередях до подножия горы. Потом много всего еще – и фестиваль Vilnius Jazz, там собирались филателисты и коллекционеры. Вся альтернативная культура, которая там собиралась, протирала лестницы своими попами... Кстати, мы сохранили много элементов ступеней Дворца профсоюзов, из них в Sodas 2123 создали террасу", – рассказала Лозурайтите.

В культурном комплексе Sodas 2123 "осели" не только колонны Дворца профсоюзов. Там есть и другие элементы, несущие заряд истории города: гранит с Кафедральной площади, решетки из-под деревьев с проспекта Гедиминаса.

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