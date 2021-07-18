В июле в Вильнюсе из дворов увезут 35 бесхозных автомобилей список

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев неэксплуатируемых авто позаботиться о них, в противном случае их увезут на платную стоянку. Бесхозные автомобили, которые годами не эксплуатируются, не только занимают место во дворах, но и загрязняют окружающую среду, пишет madeinvilnius.lt.

Муниципалитет сообщает о том, что в июле из дворов многоквартирных домов вывезут 35 бесхозных авто (или таких, владельцев которых не удалось идентифицировать). Машины увезут на платную стоянку до появления хозяина или до принятия судом решения о их признании бесхозным имуществом.

Владельцев нижеследующих авто просят до 31 июля 2021 года убрать их из дворов, иначе машины будут вывезены коммунальными службами.

1 Желтый Fiat 8071IE4 ул. Антакальнё, 124

2 Серый Citroen EOJ382 ул. С.Станявичаус, 76

3 Красный Mini 39467DL ул. С.Станявичаус, 17

4 Черный Volvo 01RFLD ул. Швесос, 14 Григишкес

5 Серый Ford JZZ970 проспект Лайсвес, 70

6 Белый Fiat – ул. Тайкос, 162A

7 Серый Audi – ул. Тайкос, 84A

8 Черный Opel JB3214 ул. В.Друскё, 10

9 Серый Ford – ул. Архитекту, 59

10 Красный VW Passat KRH846, ул. Жеручё, 24

11 Черный VW Golf GUR338, Жеручё 24

12 Серый Mitsubishi ул. Думу, 3, Новая Вильня

13 Белый BMW D88AHP ул. А.Якшто, 26

14 Синий Renault FHP138 ул. Кауно, 22

15 Синий KIA JCK171 ул. Капсу, 44

16 Серый Nissan A757MC ул. Дарбининку, 16

17 Черный Toyota – ул. Перкункемё, 18

18 Синий Smart BIG2045 ул. Укмергес, 298

19 Черный Alfa Romeo ул. Гилужё, 8B

20 Серый Honda TVY130 ул. Пилимо, 49

21 Белый Audi 2698AZ ул. Пилимо, 35

22 Зеленый Renault ул. Соду, 12

23 Белый Mazda ул. Расу, 18

24 Белый Citroen HR3716 ул. Укмергес, 163

25 Серый Opel ул. Шешкинес, 11

26 Синий Škoda GJD603 ул. Атейтес, 4

27 Серый BMW ул. Виршулишкю, 20

28 Черный Renault ABR303 проспект Лайсвес, 53

29 Синий Peugeot CJS027 ул. Жигё, 90

30 Синий Saab DK57518 ул. Жирмуну, 71

31 Серый Saab ул. Карейвю, 2G

32 Синий VW Passat BCR517 ул. Жирмуну, 30

33 Красный VW Passat BRO157 ул. Жирмуну, 30

34 Красный VW Passat CFE257 ул. Жирмуну, 1F

35 Белый Nissan ARC524 Жигё, 26

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