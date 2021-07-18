Прогноз политика: пандемия в этом году не закончится

Жаждущим увидеть свет в конце тоннеля – неутешительный прогноз специального посланника Всемирной организации здравоохранения по Европейскому региону Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса: пандемия в этом году не закончится.

"Велика вероятность того, что пандемия осенью не закончится. Велика вероятность новых штаммов. Очень велика вероятность, что коронавирус станет сезонным и эндемическим вирусом. Велика вероятность необходимости сезонной вакцинации", – сказал специалист в передаче "День на Delfi".

По словам собеседника, пока эпидемиологи все эти вопросы обсуждают.

"Но пандемия не закончилась. Мир еще далек от вакцинации хотя бы 7,8 млрд. жителей", – заметил Андрюкайтис.

Он сказал, что даже если в Литве мы привьем 80% населения, пандемия не закончится.

"Рядом Беларусь, Калининград, Россия, Узбекистан, кто хочешь. Надо понимать это. Кроме того, это хороший урок глобального мышления и местного действия. Те, кто боится глобализма, не понимают, что такое глобальное мышление и локальные действия. Глобальная пандемия в этом году не завершится", – сказал Андрюкайтис.

Он высказывается за обязательную вакцинацию отдельных профессиональных групп населения.

"Я бы ввел обязательную вакцинацию наряду с добровольной. Обязательно – для групп в опасном состоянии, ведь они напрямую сталкиваются с другими людьми. Неважно, о ком идет речь - о продавце или медсестре. В первую очередь это были бы медработники, учителя, воспитатели детских садов, продавцы, работники супермаркетов", – сказал Андрюкайтис, заметив, что этих людей надо защищать.

"Ведь обязательная вакцинация - это помощь им. Во-первых, они смогут спокойно работать. Во-вторых, они будут защищены от заражения. В третьих, защищены от смерти. Если они и заболеют, то будут болеть в легкой форме. Это большое благо. Это надо было сразу делать", – продолжил он.

По его словам, если бы это не помогло добиться вакцинации 70% населения, можно было расширить круг групп, которым полагается обязательная вакцинация.

Он против штрафов для непрививающихся жителей.

"Если они не будут прививаться, не смогут работать в конкретной сфере. Они понимают, что ограничат возможности своей работы", – sсказал Андюкайтис.

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