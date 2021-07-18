Житель Паланги рассказал, почему не продал сконструированный велосипед за 1000 евро

По Паланге ездит мужчина на единственном в своем роде велосипеде, привлекающем внимание прохожих. Это велосипед золотого цвета с двумя рулями, множеством фар и отражателей, со специальным зеркальцем и сиденьем со спинкой.

Мужчина сказал, что велосипедную раму купил в веломастерской, а все остальное придумал сам и купил в разных местах.

"Дольше всего разрабатывал конструкцию зеркальца заднего вида. Эти два "рога" мне не нравились, они были неудобными. Сейчас не надо поворачивать голову, чтобы увидеть, что происходит за спиной", – сказал Альгимантас.

У велосипеда есть два руля. Один используется для поездок на дальнее расстояние, а другой - во время отдыха. "Когда едешь с горы, хочется опоры, вот я и придумал сиденье со спинкой", – рассказал 67-лтний мужчина.

Особое внимание он уделил безопасности, поэтому на велосипеде много фар и отражателей. На руле установлен клаксон.

Альгимантас ездит на велосипеде каждый день и строго соблюдает правила дорожного движения.

"Мой велосипед часто фотографируют, он многих умиляет. Один известный житель Паланги предлагал мне за велосипед 1000 евро, но я не продал. Сказал, сконструируй сам. Самое дорогое в велосипеде - потраченное на разработку время", – сказал мужчина.

По сведениям Delfi, Альгимантас не продал велосипед, потому что считает, что 1000 евро - слишком маленькая сумма, конструктор хотел бы получить 5000 евро.

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