В субботу на границе с Беларусью был задержан 41 нелегальный мигрант

В субботу пограничники задержали еще 41 нелегального мигранта из Беларуси.

По данным СОГГЛ, в этом году на границе с Беларусью задержаны 2064 нелегальных мигранта.

30 задержанных в субботу мигрантов представились иракскими гражданами или имели документы этой страны.

Мигранты будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие. О лицах, которые попросили убежища, был уведомлен Департамент миграции, рассматривающих такие прошения.

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