В воскресенье в Литве начнутся перемены погоды

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт.

Ожидается переменная облачность. На большей части пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Кое-где пройдут ливни. Во время грозы усилится ветер. Днем будет от 25 градусов на северо-западе до 30 в центральной Литве.

В начале новой недели будет прохладнее. В понедельник пройдет еще один, менее активный фронт. Местами, в основном на западе, пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Утром будет от 13 на юго-западе, до 18 градусов на севере страны. У моря будет около 19 градусов.

В понедельник днем небольшие дожди возможны лишь местами на западе. Воздух прогреется до 22–27 градусов тепла. Теплее будет на востоке и на юго-западе страны, прохладнее – в Жемайтии.

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