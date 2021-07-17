В Литве установлен новый температурный рекорд: такой жары не было 90 лет

В пятницу в Литве был побит рекорд жары 90-летней давности, после чего почти на всей территории страны была зафиксирована тропическая ночь, сообщает Гидрометеорологическая служба.

По словам метеорологов, в пятницу был зафиксирован как абсолютный суточный рекорд температуры воздуха, так и единичные рекорды на разных метеостанциях.

Субботняя ночь тоже была очень жаркой, температура достигла 18–23 градусов тепла, во многих частях Литвы всю ночь было больше 20 градусов, поэтому зафиксировалась тропическая ночь.

Холоднее всего было в Шяуляй - 17,9 градуса по Цельсию, а теплее всего - в Клайпеде, 23 градуса.

В пятницу метеорологи сообщили, что, по предварительным данным, 16 июля установлен новый абсолютный максимум температуры воздуха: на метеостанции Дотнувос воздух нагрелся до 35,3 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд этого дня был установлен в Вильнюсе в 1931 году, когда температура достигла 33,8 градуса.

Большинство метеорологических станций, кроме приморских, также побили местные рекорды.

Абсолютный рекорд жары в июле и всего года в Литве составляет 37,5 градусов по Цельсию. Он был зафиксирован в Зарасай 30 июля 1994 года.

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