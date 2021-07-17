Глава МИД Литвы обратился к мигрантам из Ирака: будете платить 10 тысяч евро за жизнь в палатке

Габриэлюс Ландсбергис, председатель "Союза Отечества - Литовские христианские демократы" (СО-ЛХД), на заседании партии в субботу не осмелился предсказать, когда может уменьшиться поток нелегальных мигрантов. Однако он подчеркнул, что крайне важно проинформировать тех, кто задумывается о нелегальной миграции, что такая поездка не окупится. Это министр иностранных дел акцентировал во время своих визитов в Турцию и Ирак на этой неделе.

"Коммуникационная кампания очень важна. Одна из задач, которую я поставил во время визита, заключалась не только в том, чтобы поговорить с властями, но и в том, как СМИ могут помочь. Мое главное послание как в Турции, так и в Ираке заключалось в том, что вы платите много денег", - сказал Г. Ландсбергис, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

По словам политика, мигрантам нужно знать, что они потратят огромные деньги на то, чтобы провести несколько месяцев в палатке и в конечном итоге вернуться в страну, из которой они приехали.

"15 тысяч евро - большие деньги даже для Литвы. Это огромные деньги, которые вы платите за билет в Европейский Союз. Вы прилетаете в ЕС и находитесь в палаточном лагере на 35-градусной жаре. И вы будете там, потому что Литва обязуется не пропускать вас. Мы не можем вас пропустить. Если вы найдете способ сбежать в Польшу, Польша вернет вас обратно", - сказал председатель консерваторов, добавив, что он также получил сообщения в Facebook от людей, думающих о нелегальной миграции через Литву, с просьбой пропустить их.

"Сегодня я получаю 100 сообщений от арабоязычных людей на свою страницу в Facebook: пропустите нас, мы просто хотим пересечь литовскую границу. Мы понимаем, но, к сожалению, мы обязаны задержать вас", - сказал Г. Ландсбергис.

Совет СО-ЛХД собрался в Вильнюсе в субботу. Реагируя на текущую политическую ситуацию консерваторы планируют обсудить вопросы безопасности и обороны, готовность страны отражать гибридные угрозы со стороны недружественных Литве стран, и другие вопросы, имеющие отношение к партии.

Всего в этом году на границе с Беларусью было задержано более 2 000 нелегальных мигрантов.

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