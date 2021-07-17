Профессор Чаплинскас - о будущем коронавируса: есть четыре возможных сценария

По словам профессора Саулюса Чаплинскаса, будущее коронавируса может развиваться по четырем сценариям. Однако, по его словам, все еще остаются без ответа вопросы, позволяющие определить, как пандемия COVID-19 будет продолжать развиваться. При этом С. Чаплинскас отмечает, что одно неизбежно - каждый должен будет следить за своим ковидным статусом.

О возможные сценариях коронавируса С. Чаплинскас написал в пятницу в своем Facebook.

"Жизнь с вирусом - это один из четырех возможных сценариев пандемии, обсуждаемый учеными всего мира. В таком сценарии жизни с вирусом вакцинация ограничивает распространение SARS-CoV-2, и вирус становится менее патогенным, вызывающим симптомы, похожие на простуду", - описал профессор первый сценарий.

Второй возможный сценарий, по мнению С. Чаплинскаса, - это большой "пожар".

"При низких показателях вакцинации и появлении все большего количества видов SARS-CoV-2, вирус продолжает распространяться, вызывая болезнь COVID-19 и другие проблемы", - прокомментировал эксперт.

"Третий сценарий заключается в том, что некоторые страны могут ограничить распространение SARS-CoV-2, а коронавирус будет распространяться только в небольших нишах людей, которые не привиты, как корь в Литве", - продолжил вирусолог.

А в четвертом возможном сценарии С. Чаплинскас назвал полное уничтожение вируса.

"Но в глобальном масштабе, с точки зрения вирусов, пока удалось ликвидировать только оспу, а другое вирусное заболевание - полиомиелит - все еще находится на грани глобальной ликвидации", - отметил он.

С. Чаплинскас также подчеркнул, что окончание пандемии не обязательно означает прекращение распространения COVID-19.

"Уже стало ясно, что SARS-CoV-2 приспосабливается (адаптируется к новым условиям) легче, чем другие коронавирусы, и не требует четкой сезонной картины распространения, как другие респираторные вирусы. Кроме того, SARS-CoV-2 по своей природе "скользкий" - он может инфицировать других, приобретая мутации, которые способствуют его распространению среди людей.

Это могло произойти, когда вирусная мутация, которая не поддавалась вакцинации, была обнаружена в инфицированных норках в Дании. В результате были уничтожены миллионы норок.

Следует отметить, что распространение вирусов среди бессимптомных людей затрудняет предотвращение вспышек заболеваний, и нет никаких сомнений в том, что это и дальше будет проблемой", - продолжил эксперт.

Есть вопросы без ответов

Однако, как подчеркнул Чаплинскас, все еще остаются без ответа вопросы, которые позволили бы определить наиболее вероятный коронавирусный сценарий.

"Наиболее вероятный сценарий жизни с вирусом - с постоянными "пожарами". Коронавирус станет сезонным, люди будут болеть, некоторые - тяжело, вероятно, некоторые жизни не удастся спасти, т.е. все будет развиваться так же, как и в случае гриппа", - сказал профессор.

Он также отметил, что важно не только сколько, но и кто вакцинирован.

"Тот факт, что ослабленная иммунная система способствует вирусным мутациям, не нов и может быть проиллюстрирован примером: в литературе описывается, что длительная инфекция COVID-19 длилась 216 дней у ВИЧ-инфицированной женщины, а вирус SARS-CoV-2 мутировал в ее организме более 30 раз.

Вакцинация людей, которые имеют много контактов и регулярно контактируют с людьми вне дома, может снизить уровень новых заражений. Вакцинируя большинство уязвимых людей и молодых людей с небольшим количеством контактов, мы не сможем победить пандемию", - пояснил вирусолог.

Каждому нужно будет знать свой статус COVID-19

По словам С. Чаплинскаса, очень важно привиться двумя дозами вакцины, а затем пройти ревакцинацию.

"В контексте пандемии коронавируса жизнь в новой реальности неизбежно будет иметь прямую связь с санитарной грамотностью населения, а это означает, что в будущем необходимо будет знать свой статус COVID - сталкивались ли вы с вирусом? Переболели? Привиты? Сделали тест? Только это позволит нам преодолеть вызовы пандемии, а может быть, даже через несколько лет преодолеть ее полностью", - добавил С. Чаплинскас.

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