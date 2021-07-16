Совет Шальчининкского района не одобрил создание центра для мигрантов в Девенишкес

Собравшиеся на внеочередное заседание в пятницу члены совета самоуправления Шальчининкского района Литвы не поддержали идею создания в местечке Девенишкес центра для мигрантов.

Также принято решение обратиться в правительство, Министерство внутренних дел с просьбой пересмотреть планирующееся решение и подобрать другое, более подходящее место, не ставящее под угрозу безопасность жителей и не ухудшающее ситуацию местных жителей, сообщило самоуправление.

"Моя позиция относительно создания центра в Девенишкес категоричная, позиция однозначная. По поводу сотрудничества - мы готовы работать, как и раньше, по возможности будем предоставлять услуги, искать места для временного поселения, но мы против центра, в котором беженцы жили бы бессрочно", - сказал мэр самоуправления Здислав Палевич.

Обращаясь к членам совета самоуправления Шальчининкского района, вице-министр внутренних дел Виталиюс Дмитриевас подчеркнул, что ситуация исключительная, такая, какой в Литве до этой поры не было.

"Это наша общая ситуация. Отношение, вклад каждого из сидящих здесь людей поможет ее решить. У нас 2 тыс. человек, которые незаконно перешли границу, более 1 тыс. человек пришли в июле. Я не представляю, как правительство без самоуправлений будет выходить из этого кризиса. Учения организовывались не раз, однако сейчас мы столкнулись с реально враждебными действиями. Это гибридные дела, которые совершаются специально, полеты организуются специально", - сказал он.

Мэр Шальчининкского района говорил, что о планах поселить в Девенишкес мигрантов они узнали в прошлую пятницу из средств массовой информации, центральные власти не сообщили об этом самоуправлению.

На прошлой неделе министр ВД Агне Билотайте сообщила о трех планах, где можно было бы поселить нелегальных мигрантов. Первым она назвала местечко Девенишкес в Шальчининкском районе. По ее словам, здесь можно было бы поселить около 500 иностранцев.

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