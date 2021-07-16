Предприниматель: ежегодный налог на автомобили в Литве должен быть в несколько раз больше

Налог на регистрацию автомобилей в Литве должен быть одинаковым для всех, а ежегодный налог – в несколько раз больше, сказал предприниматель Лауринас Богушявичюс.

"Поскольку у нас самих есть автомобильный бизнес, мы видим, что литовцы чаще выбирают старые и мощные автомобили, а не менее мощные и новые. Это вопрос менталитета, который надо решать большими налогами", – сказал Delfi глава Deals on Wheels. Перед этим он поделился своей позицией в социальной сети.

"Чтобы налог на автомобили действовал, он должен быть одинаково пропорциональным и болезненным для всех. Значит, налог на регистрацию должен быть одинаковым для всех – скажем 200 евро. Поскольку регистрация авто - это работа, а работа стоит. А ежегодный налог должен быть в несколько раз больше.

Например, сейчас предлагается регистрация пригнанного из-за границы VW Golf за 354 евро, а ежегодный налог – 87 евро. Я думаю, что регистрация должна стоить 200 евро, а ежегодный налог – 354 евро", – писал он.

Богушявичюс сказал Delfi, что нынешнее решение министерства не решает проблему.

"Они "консервирует" старый автопарк. Теперешнее решение таково - привоз автомобиля стоит дорого, а эксплуатация тех, которые есть в стране – остается дешевой. Однако государство отмечает, что хочет обновить автопарк. В таком случае ввоз должен быть дешевым (при условии, что машина не очень старая и достаточно экологичная), но если у тебя в Литве неэкологичный автомобиль, его содержание не должно быть дешевым. Есть те, кто покупает мощные автомобили. Более новый им не по карману, вот и покупают старый, неэкологичный.

Например, BMW 5 – их полно в городах, на них ездит молодежь, поскольку это недорогие и мощные автомобили, их окупают, чтобы покрасоваться. А на Западе молодые люди ездят на Ford Fiesta, Toyota Yaris и т.д.", – сказал предприниматель.

Богушявичюс согласился с тем, что у его предложения есть минус, в Литве есть социально уязвимые люди, которые покупают старые авто, потому что иного варианта у них нет.

"Надо как-то балансировать. Может, помочь таким семьям, поощрять льготы на покупку авто, обязать определенное количество лет пользоваться купленным автомобилем, давать ссуды без процентов", – сказал он.

Между тем экономист банка SEB Тадас Повилаускас подсчитал, что и нынешнее предложение министерств больше всего скажется на людей с небольшими доходами, которые могут себе позволить только старые автомобили.

"Перемену больше всего почувствуют люди с самыми небольшими доходами, которые ездят на старых автомобилях за 3000–5000 евро. С другой стороны, у них есть выбор – за те же 3000–5000 евро можно купить немало машин, которые не будут облагаться налогом, как минимум до 2024 г", – писал он.

Он заметил, что новые налоги составят немалую часть стоимости самых популярных в 2020 г. автомобилей.

Например, дизельный Audi A6 2007 г.в. с выбросами 226 CO2/км: только регистрация подорожает на 22,9%. 5000 евро стоит сам автомобиль, еще 1144 евро - регистрация, плюс 286 евро ежегодно naudojimą. Через 5 лет ежегодный налог составит 29% стоимости авто.

Однако Повилаускас сказал, что будут автомобили, за которые не придется платить дополнительно. Например, Škoda Octavia 2011 г.в. – не придется платить ни за регистрацию, ни ежегодный налог, только за сам автомобиль 4800 евро.

Примеры платы за регистрацию и ежегодный налог представило и Министерство охраны окружающей среды.

Metinis naudojimo mokestis Foto: Aplinkos ministerija

Pirmos registracijos mokestis Foto: Aplinkos ministerija

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