Лидер "крестьян" назвал свою партию опорой президента в Сейме

Фракция находящихся в оппозиции "аграриев" в Сейме является опорой президента Гитанаса Науседы, утверждает председатель Литовского союза "крестьян" и "зеленых" ("аграриев") Рамунас Карбаускис.

"Сегодня в Сейме мы являемся опорой президента", – заявил он в пятницу в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Р. Карбаускис отметил, что мнения "аграриев" и президента по большинству вопросов совпадают.

В качестве примера он назвал закон о партнерских отношениях, который не одобрили почти все члены его фракции, а в среду Г. Науседа подтвердил, что не подписал бы эти поправки по причине одинакового определения брака и партнёрства.

У "аграриев" в Сейме 32 представителя, это крупнейшая оппозиционная фракция Сейма.

В пятницу Р. Карбаускис также сообщил, что возглавляемая им партия на следующих президентских выборах планирует выдвинуть собственного кандидата, однако рассмотрела бы и поддержку нынешнего главы государства, если последний решит участвовать в выборах и ему потребуется поддержка.

"Мы будем участвовать в президентских выборах, поскольку будет собственный кандидат. Если нынешнему президенту потребуется помощь ЛСКЗ, мы это рассмотрим", – заявил Р. Карбаускис.

В среду на годовой пресс-конференции Г. Науседа сказал, что вопрос о его баллотировании на второй срок пока преждевременный, а на решение будут влиять и здоровье, и прочие планы.

Г. Науседа выполняет президентские обязанности с 12 июля 2019 года, во втором туре президентских выборов он опередил нынешнего премьера, консерватора Ингриду Шимоните.

На президентском посту он сменил проработавшую на нем два срока подряд Далю Грибаускайте.

Следующие президентские выборы в Литве состоятся в мае 2024 года.

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