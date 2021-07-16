На границе Литвы с Польшей полиция задержала четырех нелегальных мигрантов

В четверг на границе Литвы с Польшей полиция задержала четырех нелегальных мигрантов, сообщил Главный комиссариат полиции Мариямпольского округа.

Четверо мигрантов были задержаны при проверке потока автомобилей, выезжающих из Литвы. За рулем автомобиля Toyota находился гражданин Нигерии 1977 года рождения. У его пассажиров не было никаких документов, на вопросы полиции они не отвечали.

Позднее они представились гражданами Камеруна, заявили, что несовершеннолетние – 2006 года рождения. Полиция сообщила о них Службе охраны госграницы Литвы, сотрудники которой прибыли на место задержания.

Водитель задержан полицией на 48 часов. Пассажиры размещены на пограничной заставе Кальвариёс. Начато расследование.

В целом на границе Литвы с Беларусью в этом году было задержано почти 2 тыс. незаконных мигрантов, что в 23 раза больше, чем в прошлом году.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!