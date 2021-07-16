Трагедия с вакцинацией: в Вильнюсе уничтожено 5000 доз вакцины

Несмотря на неблагоприятные прогнозы и ухудшение эпидемиологической ситуации, жители Литвы неохотно прививаются от коронавируса. В Вильнюсе за несколько последних дней уничтожили 5000 доз вакцины Moderna, то же самое может случиться и с вакцинами других производителей. Однако, по словам главы Вильнюсского центра вакцинации Кипраса Красаускаса, прилагают массу усилий, чтобы сделать вакцинацию как можно более удобной – на следующей неделе по Вильнюсу будут курсировать специальные мобильные автобусы.

Красаускас сказал Delfi, что часть вакцины утилизировали из-за истечения срока годности.

"В Вильнюсе в последние недели утилизировали вакцину Moderna, истек срок годности 5000 доз. В ближайшие дни посмотрим, сколько людей привьется Moderna, но тоже могут получиться несколько тысяч", – сказал он.

Красаускас не скрывал, что то же самое может случиться с вакциной других производителей.

"По моим данным, в августе поднимут вопрос какого-то количества доз Pfizer, но точные данные может предоставить министерство. Сейчас, насколько я знаю, часть муниципалитетов даже не берет вакцину – говорят, не надо, мы не сможем ее использовать, а потом будете вменять нам в вину, что мы не смогли ее использовать до окончания срока годности", – сказал он.

"Если у нас ничего не изменится, едем по проторенному пути, то, возможно, надо планировать и подарить вакцину какой-нибудь стране - не в ЕС и не в Северной Америке, с которыми мы хотим завязать или уже завязали отношения", – заметил Красаускас.

В столице уже действуют мобильные центры вакцинации, начнут курсировать специальные автобусы. В таких центрах можно привиться вакциной Janssen.

"Вчера прививали около ТЦ Akropolis – была вакцина Janssen, ею привили 350 человек. Эта вакцина интересует некоторых людей, поскольку не надо прививаться повторно. Сегодня мы прививали около Гарюнайского рынка, там привили 150 человек", – сказал Красаускас.

В мобильных автобусах можно будет привиться и другой вакциной.

"На следующей неделе попытаемся предложить не только Janssen, но и другую вакцину. На следующей неделе будет 2-3 таких автобуса, а с августа - 5. Такой автобус будет целый день стоять в месте, где живет много людей – сейчас мы идем к тому, что вакцина должна быть ближе к людям", – акцентировал глава центра.

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