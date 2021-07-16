Она сказала, что утром Клова неожиданно упал и умер. Врачам не удалось спасти ему жизнь.

Algirdas Klova
Foto: LMIC nuotr.

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