Она сказала, что утром Клова неожиданно упал и умер. Врачам не удалось спасти ему жизнь.
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На 63-м году жизни скоропостижно скончался музыкант, музыковед и композитор Альгирдас Клова. Delfi эту информацию подтвердила глава Центра музыкальной информации Радвиле Буйвидене.
Она сказала, что утром Клова неожиданно упал и умер. Врачам не удалось спасти ему жизнь.
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