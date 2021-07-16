Ушел из жизни музыкант и композитор Альгирдас Клова

Юрате Жуолите ru.DELFI.lt

На 63-м году жизни скоропостижно скончался музыкант, музыковед и композитор Альгирдас Клова. Delfi эту информацию подтвердила глава Центра музыкальной информации Радвиле Буйвидене.