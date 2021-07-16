За сутки на границе Литвы с Беларусью задержаны 107 нелегальных мигрантов

За четверг пограничники задержали 107 мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в пятницу.

Самая крупная группа нарушителей границы, в которой было 43 иностранца, была задержана в четверг в Шальчининском районе. У них не было документов, 42 представились гражданами Ирака, одна женщина – гражданкой Сирии.

Из всех 107 задержанных в четверг 81 человек представился гражданином Ирака, или у них были документы этой страны, десять – Сирии, шесть – Ирана.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие прошения.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 1902 мигранта – в 23 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 934 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 179 граждан Конго, 121 - Камеруна, 78- Гвинеи, 76- Ирана, 67- России и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

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