Коронавирус в Литве: 82 новых случая, никто не умер

За минувшие сутки в стране было выявлено 82 новых случая коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 26,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней не изменилась и составила 0,9%.

За минувшие сутки было сделано 5339 молекулярных (ПЦР) и 2657 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 572 человека, за сутки несколько выросло число все еще болеющих - 716.

От коронавируса в Литве скончались 4404 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8985 смертей.

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